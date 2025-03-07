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Украина не получала подтверждения о возможности отмены статуса для 240 тысяч украинцев в США, — МИД

15:35, 7 марта 2025
От администрации Трампа пока не поступало официальной информации о возможной отмене временной защиты для украинских беженцев.
Украина не получала подтверждения о возможности отмены статуса для 240 тысяч украинцев в США, — МИД
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Украина не получала официальной информации от США относительно возможной отмены временного правового статуса для украинских беженцев. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

По его словам, пока не поступало подтверждения планов администрации президента США Дональда Трампа отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев в Штатах.

«Я думаю, мы видели заявление пресс-секретаря Белого дома о том, что это решение сейчас не внедряется… Мы не получали никаких официальных подтверждений со стороны США относительно такого решения», — отметил Тихий, цитирует «Интерфакс-Украина».

Ранее в Белом доме опровергли информацию о возможной отмене временного правового статуса для украинских беженцев. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что пока решение еще не принято, реагируя на сообщение агентства Reuters, которое распространило новость о возможных изменениях для 240 тысяч украинцев.

Напомним, ранее Reuters распространило фейк об отключении Украины от Starlink.

Также они сообщили недостоверную информацию относительно сроков подписания соглашения о полезных ископаемых.

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США МИД Украина Дональд Трамп беженец

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