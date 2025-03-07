В Париже на вокзале остановили движение поездов из-за бомбы времен Второй мировой войны

На Северном вокзале остановили поезда из-за найденной бомбы во время ремонтных работ.

Фото иллюстративное

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В Париже было полностью остановлено движение поездов на Северном вокзале (Gare du Nord) из-за обнаруженной неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. Как сообщает BFMTV, бомбу нашли во время ремонтных работ неподалеку от вокзала, в 2,5 км от него.

Французская железная дорога (SNCF) сообщила, что движение поездов на вокзал было приостановлено утром из-за опасности от боеприпаса. Сейчас продолжается операция по разминированию, а тысячи пассажиров пытаются изменить маршруты.

Министр транспорта Филипп Табаро отметил, что движение может быть частично восстановлено после 16 часов, если позволит полиция. В течение дня отменены рейсы скоростных поездов TGV и поездов Eurostar, соединяющих Париж с Брюсселем, Амстердамом и Лондоном. Также нарушено движение пригородных электричек RER.

Для обеспечения безопасности полиция закрыла часть парижской кольцевой дороги.

Ранее во Франции в аэропорту перенесли рейсы из-за обезвреживания авиабомбы Второй мировой войны.

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