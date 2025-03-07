Украина готова подписать соглашение с США по полезным ископаемым как можно быстрее – МИД

Украина планирует заключить соглашение с США по полезным ископаемым в Саудовской Аравии.

Фото: МИД Украины

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Украина остается готовой заключить соглашение с США по полезным ископаемым и не исключает возможности его подписания в Саудовской Аравии. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге в Киеве.

«Что касается соглашения, Украина была готова подписать и остается готовой заключить соглашение с США по минеральным ресурсам. Мы убеждены, что это соглашение полезно для обеих сторон. Это хорошее соглашение и мы действительно хотим его подписать», - подчеркнул он.

По его словам, детали переговоров пока не разглашаются, чтобы не влиять на их ход.

«Давайте дождемся. Мы хотели бы подписать соглашение как можно скорее. Считаем, что это важный элемент в украинско-американском стратегическом партнерстве», - отметил спикер.

Тихий также добавил, что предстоящая международная встреча может стать хорошей возможностью для подписания документа, однако призвал «не забегать вперед».

Ранее в МИД назвали повестку дня переговоров с США в Саудовской Аравии и сообщили, будут ли там россияне.

Напомним, что специальный посланник Дональда Трампа Стив Виткофф подтвердил, что переговоры между США и Украиной состоятся в Саудовской Аравии. По его словам, сейчас продолжаются обсуждения проведения встречи в Эр-Рияде или даже Джидди, учитывая важность мирного процесса для Украины.

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