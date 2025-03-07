Україна готова підписати угоду із США щодо корисних копалин якнайшвидше – МЗС

Україна планує укласти угоду з США щодо корисних копалин в Саудівській Аравії.

Фото: МЗС України

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Україна залишається готовою укласти угоду зі США щодо корисних копалин і не виключає можливості її підписання в Саудівській Аравії. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу в Києві.

«Що стосується угоди, Україна була готова підписати і залишається готовою укласти угоду із США щодо мінеральних ресурсів. Ми переконані, що ця угода корисна для обох сторін. Це хороша угода і ми дійсно хочемо її підписати», – наголосив він.

За його словами, деталі переговорів поки не розголошують, щоб не впливати на їхній хід.

«Давайте дочекаємося. Ми хотіли б підписати угоду якомога швидше. Вважаємо, що це важливий елемент в українсько-американському стратегічному партнерстві», – зазначив речник.

Тихий також додав, що майбутня міжнародна зустріч може стати хорошою можливістю для підписання документа, однак закликав «не забігати наперед».

Раніше у МЗС назвали порядок денний переговорів зі США в Саудівській Аравії та повідомили, чи будуть там росіяни.

Нагадаємо, що спеціальний посланник Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив, що перемовини між США та Україною відбудуться в Саудівській Аравії. За його словами, наразі тривають обговорення щодо проведення зустрічі в Ер-Ріяді або навіть Джидді, з огляду на важливість мирного процесу для України.

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