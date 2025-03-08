Практика судів
  1. В Україні

Чи сплачують військовий збір ФОПи-платники єдиного податку з ТОТ та територій бойових дій

11:28, 8 березня 2025
Підприємці-платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати військовий збір, якщо їх податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих РФ територіях України.
Чи сплачують військовий збір ФОПи-платники єдиного податку з ТОТ та територій бойових дій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області роз’яснило, чи звільняє від сплати військового збору реєстрація фізосіб-«єдинників» І та ІІ груп на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих РФ територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації.

Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи мають право не сплачувати військовий збір, якщо їх податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих РФ територіях України.

Йдеться про період з першого числа місяця, коли почалися бойові дії, виникла загроза бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території. Звільнення від сплати триває до останнього числа місяця, коли бойові дії завершилися, загроза зникла або окупацію припинено.

  • Такі ФОПи не заповнюють декларацію платника єдиного податку за період, коли вони не сплачували єдиний податок та військовий збір.
  • Якщо платники скористалися правом не сплачувати військовий збір, контролюючий орган не нараховує їм відповідні авансові внески.
  • Податкові зобов’язання з військового збору нараховуються лише за періоди, коли збір було сплачено та відображено в декларації.
  • Штрафи та пеня за несплату або неповну сплату авансових внесків з військового збору до таких платників не застосовуються.

«Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ»:

  1. Затверджений Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  2. Визначає території, де тривали або тривають бойові дії чи є тимчасова окупація;
  3. Містить дати початку та завершення бойових дій, можливості їх виникнення, а також початку і завершення окупації.

У ДПС наголосили, якщо ФОП змінює місцезнаходження на територію, не зазначену в Переліку, вищезазначені норми не застосовуються до нього з першого числа місяця, наступного за місяцем такої зміни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

податкова підприємець ФОП ДПС військовий збір податки Податковий кодекс України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вирішення питання присутності підозрюваного та його захисника під час слідчих дій є правом органу досудового розслідування, а не обов’язком, за деякими винятками — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що питання щодо присутності підозрюваного та його захисника під час проведення слідчих дій, за винятком слідчих дій, під час яких можуть бути обмежені або порушені права та законні інтереси особи, належать до компетенції органу досудового розслідування і вирішення цих питань є правом такого органу, а не обов’язком.

Після зупинки фінансування USAID у медіа стало менше матеріалів про необхідність заборонити святкувати 8 березня

8 березня 2025 року примітне тим, що матеріалів на тему необхідності заборонити це свято від громадських активістів поменшало.

У Верховній Раді повідомили, що інформація про кількість та результати закордонних візитів народних депутатів не підлягає розкриттю

«Це службова інформація» – так відповіли у апараті Верховної Ради на запит стосовно кількості та джерел фінансування офіційних закордонних візитів голови комітету зі свободи слова Ярослава Юрчишина до Брюсселю, Відня та інших місць.

Верховна Рада розгляне законопроект про те, що Нацгвардія зможе застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, кайданки та електрошокери

Військовослужбовців Національної гвардії наділять правом застосовувати засоби примусової зупинки автомобіля, водій якого не виконав законні вимоги військовослужбовця або намагається уникнути проходження контролю на КПП.

У Верховній Раді доопрацювали законопроект, який передбачав заборону оскарження рішень в соціальних спорах до Верховного Суду

Комітет переробив законопроект, яким спочатку пропонувалося прибрати із законодавства можливість оскарження до Верховного Суду судових рішень у справах про соціальні виплати, у тому числі, військовослужбовців та їх сімей.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео