Практика судов
  1. В Украине

Уплачивают ли военный сбор ФЛП-плательщики единого налога с ВТО и территорий боевых действий

11:28, 8 марта 2025
Предприниматели-плательщики единого налога первой и второй группы имеют право не уплачивать военный сбор, если их налоговый адрес находится на территориях боевых действий или временно оккупированных РФ территориях Украины.
Уплачивают ли военный сбор ФЛП-плательщики единого налога с ВТО и территорий боевых действий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, освобождает ли регистрация физических лиц – «единщиков» I и II групп на территориях боевых действий или на временно оккупированных РФ территориях Украины от уплаты военного сбора на дату начала боевых действий или временной оккупации.

Физические лица – предприниматели, плательщики единого налога первой и второй группы, имеют право не уплачивать военный сбор, если их налоговый адрес находится на территориях боевых действий или на временно оккупированных РФ территориях Украины.

Речь идет о периоде с первого числа месяца, когда начались боевые действия, возникла угроза боевых действий или началась временная оккупация такой территории. Освобождение от уплаты продолжается до последнего числа месяца, когда боевые действия завершились, угроза исчезла или оккупация была прекращена.

  • Такие ФЛП не заполняют декларацию плательщика единого налога за период, когда они не уплачивали единый налог и военный сбор.
  • Если плательщики воспользовались правом не уплачивать военный сбор, контролирующий орган не начисляет им соответствующие авансовые взносы.
  • Налоговые обязательства по военному сбору начисляются только за периоды, когда сбор был уплачен и отражен в декларации.
  • Штрафы и пени за неуплату или неполную уплату авансовых взносов по военному сбору к таким плательщикам не применяются.

«Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ»:

  1. Утвержден Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  2. Определяет территории, где велись или ведутся боевые действия либо есть временная оккупация;
  3. Содержит даты начала и завершения боевых действий, возможности их возникновения, а также начала и завершения оккупации.

В ГНС подчеркнули, что если ФЛП изменяет местонахождение на территорию, не указанную в Перечне, вышеуказанные нормы к нему не применяются с первого числа месяца, следующего за месяцем такой смены.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая предприниматель ФЛП ГНС военный сбор налоги Налоговый кодекс Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурорам будут платить пенсию за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры – комитет согласовал законопроект

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект авторства Галины Третьяковой относительно особенностей пенсионного обеспечения работников прокуратуры.

Верховный Суд объяснил, что действия госрегистратора, которая просто зарегистрировала юридическое лицо при отсутствии других доказательств, не образуют состава преступления

Действия оправданной заключались исключительно в регистрации юридического лица, а стороной обвинения не было предоставлено доказательств, которые бы указывали на то, что государственный регистратор обратила в свою пользу чужое имущество, злоупотребляя своими полномочиями.

Решение вопроса присутствия подозреваемого и его защитника во время следственных действий является правом органа досудебного расследования, а не обязанностью, за некоторыми исключениями — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что вопрос о присутствии подозреваемого и его защитника во время проведения следственных действий, за исключением следственных действий, во время которых могут быть ограничены или нарушены права и законные интересы лица, относятся к компетенции органа досудебного расследования, и решение этих вопросов является правом такого органа, а не обязанностью.

После остановки финансирования USAID в СМИ стало меньше материалов о необходимости запретить праздновать 8 марта

8 марта 2025 года примечательно тем, что материалов на тему необходимости запретить этот праздник от общественных активистов стало меньше.

В Верховной Раде сообщили, что сведения о количестве и результатах заграничных визитов народных депутатов не подлежат раскрытию

«Это служебная информация» – так ответили в аппарате Верховной Рады на запрос относительно количества и источников финансирования официальных заграничных визитов председателя комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина в Брюссель, Вену и другие места.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео