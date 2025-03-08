Уплачивают ли военный сбор ФЛП-плательщики единого налога с ВТО и территорий боевых действий

Предприниматели-плательщики единого налога первой и второй группы имеют право не уплачивать военный сбор, если их налоговый адрес находится на территориях боевых действий или временно оккупированных РФ территориях Украины.

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Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, освобождает ли регистрация физических лиц – «единщиков» I и II групп на территориях боевых действий или на временно оккупированных РФ территориях Украины от уплаты военного сбора на дату начала боевых действий или временной оккупации.

Физические лица – предприниматели, плательщики единого налога первой и второй группы, имеют право не уплачивать военный сбор, если их налоговый адрес находится на территориях боевых действий или на временно оккупированных РФ территориях Украины.

Речь идет о периоде с первого числа месяца, когда начались боевые действия, возникла угроза боевых действий или началась временная оккупация такой территории. Освобождение от уплаты продолжается до последнего числа месяца, когда боевые действия завершились, угроза исчезла или оккупация была прекращена.

Такие ФЛП не заполняют декларацию плательщика единого налога за период, когда они не уплачивали единый налог и военный сбор.

Если плательщики воспользовались правом не уплачивать военный сбор, контролирующий орган не начисляет им соответствующие авансовые взносы.

Налоговые обязательства по военному сбору начисляются только за периоды, когда сбор был уплачен и отражен в декларации.

Штрафы и пени за неуплату или неполную уплату авансовых взносов по военному сбору к таким плательщикам не применяются.

«Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ»:

Утвержден Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины; Определяет территории, где велись или ведутся боевые действия либо есть временная оккупация; Содержит даты начала и завершения боевых действий, возможности их возникновения, а также начала и завершения оккупации.

В ГНС подчеркнули, что если ФЛП изменяет местонахождение на территорию, не указанную в Перечне, вышеуказанные нормы к нему не применяются с первого числа месяца, следующего за месяцем такой смены.

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