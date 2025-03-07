ВККС приступит к утверждению результатов первого этапа квалифценирования кандидатов на должности судей в апелляционных судах

Комиссия вскоре рассмотрит утверждение результатов первого этапа квалификационного оценивания для допуска кандидатов во второй этап конкурса на должности судей в апелляционных судах.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины в ближайшее время начнет рассмотрение вопросов об утверждении общих результатов первого этапа квалификационной оценки «Сдача квалификационного экзамена» для допуска ко второму этапу «Исследование досье и проведение собеседования» кандидатов, успешно сдавших квалификационный экзамен в рамках конкурса на замещение вакантных должностей судей в апелляционных судах, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (с изменениями).

Напомним, что в начале февраля в ВККС сообщили, что проверка 1 117 практических задач, а также их утверждение Комиссией будут продолжаться до середины мая 2025 года.

Добавим, ВККС досрочно проверит практические задания кандидатов на должности судей апелляционных судов.

Згідно з пунктом 3 частини четвертої статті 793 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» одним з етапів конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах є проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів на посаду судді, допущених до етапу дослідження досьє та проведення співбесіди, відповідно до статті 75 цього закону.

Пунктом 10.1 Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 2 листопада 2016 року № 141/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 29 лютого 2024 року № 72/зп-24), встановлено, що в конкурсах на зайняття вакантних посад суддів, зокрема апеляційних судів, що розпочаті і не завершені до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри», документи, передбачені цим положенням і необхідні для проведення спеціальної перевірки, подаються в порядку та строки, визначені рішенням Комісії.

Перелік документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки, визначено пунктом 2 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 року № 959, далі – Порядок). Цей перелік містить документи, які не було визначено як обов’язкові для подання кандидатами на посаду судді в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах.

Після затвердження загальних результатів першого етапу кваліфікаційного оцінювання Комісією буде визначено строк (орієнтовно 5 календарних днів) для подання кандидатами на посаду судді документів або їх оновлення з метою проведення спеціальної перевірки.

ВККС просить кандидатів на посаду судді завчасно підготувати такі документи:

письмова згода на проведення спеціальної перевірки за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

автобіографія на дату надання згоди на проведення спеціальної перевірки, яка створена в електронній формі, роздрукована та підписана власноруч і містить, зокрема, відомості про: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату і місце народження, громадянство (зокрема, громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав), документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав (за наявності), а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав); освіту (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплома, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікацію, науковий ступінь); наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні); відношення претендента на посаду до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст); проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних; останнє місце роботи (служби) та посаду;

довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів за формою первинної облікової документації № 100-2/о;

довідка про наявність допуску до державної таємниці (у разі його наявності), складена за формою, визначеною законодавством про державну таємницю;

заява, передбачена частиною першою статті 6 Закону України «Про очищення влади»;

копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2024 рік.

Відповідно до пункту 3 Порядку перевірка відомостей щодо претендента на посаду під час проведення спеціальної перевірки проводиться Національним агентством з питань запобігання корупції щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Кандидатам на посаду судді також необхідно завчасно подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2024 рік на порталі Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з Порядком проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 2022 року № 651, строк дії довідки за формою первинної облікової документації № 100-2/о становить один рік з дати проведення огляду.

Інші необхідні для проведення спеціальної перевірки документи, передбачені Порядком, а саме: копії сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки або лицьового і зворотного боків паспорта громадянина України у формі картки та витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування), військово-облікового документа подаються кандидатами на посаду судді в разі зміни відомостей або зміни раніше поданих документів.

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