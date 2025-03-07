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ВККС досрочно проверит практические задания кандидатов на должности судей апелляционных судов

11:11, 7 марта 2025
Первые результаты будут на следующей неделе, а проверка всех практических заданий завершится в апреле.
ВККС досрочно проверит практические задания кандидатов на должности судей апелляционных судов
Источник фото: ВККС
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В Высшей квалификационной комиссии судей скорректировали сроки проверки практических заданий, которые с 3 по 27 февраля выполнили кандидаты на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Напомним, что в начале февраля в ВККС сообщили, что проверка 1 117 практических задач, а также их утверждение Комиссией будут продолжаться до середины мая 2025 года.

Однако 6 марта секретарь Первой палаты ВККС Сергей Чумак сообщил в Facebook, что результаты практических заданий Комиссия начнет обнародовать уже на следующей неделе.

По данным Сергея Чумака, на следующей неделе будут обнародованы результаты кандидатов на должности судей административной специализации, а через неделю - результаты кандидатов на должности судей апелляционных судов по хозяйственной специализации.

При этом уже до конца марта или в начале апреля будут проверены и опубликованы результаты кандидатов в апелляционные суды по гражданской и уголовной специализации.

В целом, напомним, что на 425 должностей судей общих апелляционных судов есть 914 претендентов, на 67 должностей судей апелляционных административных судов есть 105 кандидатов, а на 58 должностей судей апелляционных хозяйственных судов есть 98 претендентов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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