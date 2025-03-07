Украина расширяет аграрный экспорт в Китай

Китайский рынок открывается для украинских рыбных продуктов и гороха.

Фото: minagro.gov.ua

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписало важное соглашение с Китайской Народной Республикой, которое позволит расширить перечень украинских аграрных товаров на китайском рынке. Согласно договоренности, будут определены ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования для поставки водных продуктов дикого вылова (рыба и морепродукты) и гороха.

Это стало результатом тесного сотрудничества между Министерством аграрной политики, Госпродпотребслужбой, украинскими аграрными ассоциациями и Генеральной таможенной администрацией КНР, при активной поддержке Посольства Китая в Украине.

Министр аграрной политики Виталий Коваль подчеркнул стратегическое значение этих договоренностей для украинских экспортеров, отметив, что открытие китайского рынка позволит укрепить экономику Украины, увеличить валютные поступления и закрепить страну как надежного поставщика агропродукции.

Согласно прогнозам, эти договоренности будут способствовать росту экспорта гороха и рыбной продукции. В течение 2023/2024 маркетингового года производство гороха в Украине составило 409 тысяч тонн, а ожидается, что в 2024/2025 этот показатель вырастет до 476 тысяч тонн. Также, внутренний вылов рыбы вырос на 6,2%, а экспорт рыбной продукции вырос на 80,3%, достигнув 56,3 миллиона долларов США.

Эти новые протоколы являются продолжением сотрудничества между Украиной и Китаем в сфере аграрной торговли, которая активно развивается с 2019 года. Уже в ближайшее время украинские компании смогут начать поставки продукции в Китай в соответствии с новыми требованиями.

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