Владимир Зеленский в апреле посетит Южную Африку — Bloomberg

Владимир Зеленский приедет в Южную Африку для встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой.

Фото: Reuters

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Президент Украины Владимир Зеленский в апреле посетит Южную Африку для встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой. Об этом сообщил пресс-секретарь южноафриканского лидера Винсент Магвеня, пишет Bloomberg.

Встреча Зеленского и Рамапосы запланирована на 10 апреля.

По словам пресс-секретаря, визит является продолжением продолжающихся встреч президента Рамапосы с Путиным и президентом Зеленским по поводу «инклюзивного мирного процесса, который откроет путь к миру между РФ и Украиной».

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