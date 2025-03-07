Судьи Верховного Суда ознакомили нотариусов с судебной практикой по регистрации прав

Судьи КГС ВС Андрей Грушицкий и Евгений Петров рассказали нотариусам о судебной практике по регистрации вещных прав.

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Судьи Верховного Суда в Кассационном гражданском суде Андрей Грушицький и Евгений Петров прочитали лекции на семинаре «Государственная регистрация вещных прав: судебная практика, законодательные изменения, актуальные вопросы» для нотариусов Львовской области. Также в мероприятии принял участие директор Департамента частного права — начальник управления нормативно-правового обеспечения государственной регистрации Министерства юстиции Украины Анатолий Лещенко.

Андрей Грушицький обратил внимание на вопросы юрисдикции при рассмотрении споров, связанных с государственной регистрацией вещных прав на недвижимое имущество и их обременений. Судья отметил, что Большая Палата ВС в постановлениях от 4 сентября 2018 года по делу № 823/2042/16 и от 2 октября 2019 года по делу № 814/2030/17 сделала вывод о том, что споры относительно государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений являются гражданско-правовыми. В то же время спор подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, если оспариваются действия государственного регистратора, касающиеся рассмотрения заявления истца об исключении записи из Государственного реестра вещных прав, и такой спор не касается вещных прав или обременений на недвижимое имущество третьих лиц. Эта правовая позиция изложена в постановлении БП ВС от 28 ноября 2018 года по делу № 490/5986/17-ц.

Докладчик подчеркнул, что в деле о признании недействительными таких сделок, как выдача доверенности и принятие наследства, надлежащими ответчиками являются лицо, выдавшее доверенность, и лицо, принявшее наследство, а не нотариус или нотариальная контора, если истец не обосновывает недействительность сделок противоправными действиями нотариуса (постановление КГС ВС от 19 августа 2020 года по делу № 201/16327/16-ц). Также в постановлении от 7 июля 2021 года по делу № 369/14294/17 КГС ВС указал, что государственный регистратор, в том числе частный нотариус, не является надлежащим ответчиком в деле об отмене решения о государственной регистрации права на недвижимое имущество.

Андрей Грушицький рассказал о постановлении БП ВС от 12 марта 2019 года по делу № 911/3594/17, в котором сделан вывод, что государственная регистрация прав не является основанием для приобретения права собственности, а лишь удостоверяет государством уже приобретенное лицом право собственности, что исключает отождествление факта приобретения права собственности с фактом его государственной регистрации. Следовательно, при исследовании судом обстоятельств существования у лица права собственности на недвижимость необходимо прежде всего установить основание, на котором лицо приобрело это право, поскольку сама по себе государственная регистрация прав не является основанием для возникновения права собственности, и такое основание законом не предусмотрено.

В постановлении от 13 марта 2024 года по делу № 201/15228/17 БП ВС указала, что отсутствие отчета об оценке предмета ипотеки является основанием для отмены государственной регистрации права собственности на предмет ипотеки. Кроме того, судья проанализировал другую практику ВС по обсуждаемым вопросам.

Евгений Петров разделил свое выступление на две части: «Государственная регистрация и наследование» и «Государственная регистрация и ипотека».

В первой части он обратил внимание на постановление Большой Палаты ВС от 25 мая 2021 года по делу № 522/9893/17. В нем сделан вывод, что свобода завещания охватывает личное осуществление завещателем права на завещание путем свободного волеизъявления, которое, будучи должным образом выраженным, подлежит правовой охране и после смерти завещателя. Свобода завещания как принцип наследственного права включает, среди прочих элементов, необходимость уважения воли завещателя и обязательность ее исполнения. Квалификация завещания как ничтожного по мотивам расширенного понимания требований к форме и порядку его удостоверения, упомянутых в ч. 1 ст. 1257 ГК Украины, нарушит принцип свободы завещания. При отсутствии дефектов воли и волеизъявления завещателя при составлении и удостоверении завещания квалификация последнего как ничтожного по основаниям, не предусмотренным ни этой статьей, ни вообще нормами гл. 85 ГК Украины, фактически отменяет свободное волеизъявление завещателя без возможности выразить свою волю путем составления другого завещания в связи с его смертью.

Также судья привел постановление Объединенной палаты КГС ВС от 29 января 2024 года по делу № 369/7921/21. Суд указал, что свобода завещания включает необходимость уважения воли завещателя и обязательность ее выполнения; на уровне Конституции Украины и закона не предусмотрена возможность Министерства юстиции Украины регулировать требования к форме и порядку удостоверения завещания. Законодатель в ГК Украины не предусмотрел такого основания для квалификации завещания, удостоверенного секретарем сельсовета, как ничтожного, как отсутствие решения исполнительного комитета сельсовета о возложении на это должностное лицо совершения нотариальных действий, а также отсутствие указания в завещании места рождения завещателя.

Во второй части выступления Евгений Петров обратил внимание на актуальную судебную практику по вопросам отмены государственной регистрации ипотеки.

Он привел постановление БП ВС от 13 марта 2024 года по делу № 201/15228/17, в котором сделан вывод, что основанием для отмены государственной регистрации права собственности на предмет ипотеки является нарушение ипотекодержателем требований законодательства при реализации внесудебной процедуры обращения взыскания на предмет ипотеки. К таким нарушениям, в частности, относится непредоставление экспертной оценки предмета ипотеки на день его отчуждения.

В постановлении от 14 июня 2023 года по делу № 755/13805/16-ц БП ВС отошла от правового вывода КГС ВС о применении исковой давности к основному и дополнительному требованиям в обязательстве, определив, что прерывание исковой давности по требованию о взыскании долга по основному обязательству не прерывает течение исковой давности по требованию об обращении взыскания на предмет ипотеки, и наоборот.

А в постановлении БП ВС от 23 июня 2020 года по делу № 645/1979/15-ц сделан вывод, что недоказанность взыскателем надлежащими и допустимыми доказательствами направления ипотекодателю и получения им требования об устранении нарушений договора свидетельствует о нарушении законодательного требования о надлежащем уведомлении ипотекодателя и является основанием для признания исполнительной надписи нотариуса об обращении взыскания на предмет ипотеки не подлежащей исполнению.

Кроме того, докладчик отметил, что 25 августа 2022 года вступил в силу Закон Украины от 27 июля 2022 года № 2455-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности частных исполнителей и принудительном исполнении судебных решений, решений других органов (должностных лиц) в период действия военного положения», согласно которому в период действия военного положения запрещено принудительное исполнение исполнительных надписей нотариусов.

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