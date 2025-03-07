Тернопольскую область всколыхнуло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,6 произошло вблизи Тернополя.

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В Тернопольской области 6 марта было зарегистрировано землетрясение интенсивностью более 2 баллов. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Подземные толчки произошли 6 марта в 18:27. По шкале Рихтера магнитуда землетрясения составила 2,6. Расчетная интенсивность в эпицентре составляла 2 балла.

Специалисты отмечают, что землетрясения такой интенсивности ощущаются лишь отдельными людьми, которые находятся в состоянии полного покоя на верхних этажах многоэтажных домов. Указанную интенсивность могут зафиксировать только сейсмические приборы.

Напомним, 1 февраля, на Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,67. Впоследствии 16 февраля вблизи села Браилки зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1.

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