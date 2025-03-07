В США Верховный суд Канзаса изучит интеграцию ИИ в судебную систему

Верховный суд Канзаса в штате Миссури объявил, что будет изучать передовой опыт интеграции искусственного интеллекта в судебную систему штата, пишет Kshb.
Председатель Верховного суда Канзаса Марла Лакерт заявила в своем заявлении, что использование ИИ может помочь ускорить выполнение рутинных задач и обеспечить расширенный доступ к информации для общественности.
«Искусственный интеллект обещает нам большую эффективность в работе судебной системы, но мы должны убедиться, что используем его ответственно», — сказал Лакерт в пресс-релизе.
Специальный комитет из 21 члена будет изучать этот вопрос. В состав комитета входят представители юридических и юридических технологий.
«Этот комитет предложит политику и процедуры, которые будут регулировать то, как мы в конечном итоге будем использовать ИИ, чтобы гарантировать его целесообразность и пользу», — сказал Лакерт.
Комитету будет поручено:
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