В США Верховный суд Канзаса изучит интеграцию ИИ в судебную систему

Создан специальный комитет, который предложит политику и процедуры, которые будут регулировать то, как использовать ИИ в судебной системе.

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Верховный суд Канзаса в штате Миссури объявил, что будет изучать передовой опыт интеграции искусственного интеллекта в судебную систему штата, пишет Kshb.

Председатель Верховного суда Канзаса Марла Лакерт заявила в своем заявлении, что использование ИИ может помочь ускорить выполнение рутинных задач и обеспечить расширенный доступ к информации для общественности.

«Искусственный интеллект обещает нам большую эффективность в работе судебной системы, но мы должны убедиться, что используем его ответственно», — сказал Лакерт в пресс-релизе.

Специальный комитет из 21 члена будет изучать этот вопрос. В состав комитета входят представители юридических и юридических технологий.

«Этот комитет предложит политику и процедуры, которые будут регулировать то, как мы в конечном итоге будем использовать ИИ, чтобы гарантировать его целесообразность и пользу», — сказал Лакерт.

Комитету будет поручено:

рекомендовать политику и процедуры использования ИИ сотрудниками судебной системы;

рекомендовать политику проверки поставщиков и программного обеспечения ИИ;

рекомендовать политику и процедуры относительно способов использования ИИ адвокатами, сторонами дела и общественностью;

выступать в качестве руководящего органа для «рассмотрения, оценки и утверждения потенциальных вариантов использования, связанных с судебными функциями».

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