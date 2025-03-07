У США Верховний суд Канзасу вивчить інтеграцію ШІ в судову систему

Створено спеціальний комітет, який запропонує політику та процедури, що регулюватимуть використання ШІ в судовій системі.

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Верховний суд Канзасу у штаті Міссурі оголосив, що вивчатиме передові практики інтеграції штучного інтелекту в судову систему штату, пише Kshb.

Голова Верховного суду Канзасу Марла Лакерт заявила, що використання ШІ може допомогти прискорити виконання рутинних завдань і забезпечити розширений доступ до інформації для громадськості.

«Штучний інтелект обіцяє нам вищу ефективність роботи судової системи, але ми повинні переконатися, що використовуємо його відповідально», – сказала Лакерт у пресрелізі.

Спеціальний комітет із 21 члена вивчатиме це питання. До складу комітету входять представники правничої спільноти та фахівці з юридичних технологій.

«Цей комітет запропонує політику та процедури, що регулюватимуть, як саме ми використовуватимемо ШІ, щоб забезпечити його доцільність і користь», – додала Лакерт.

Комітет буде відповідальним за:

розробку рекомендацій щодо політики та процедур використання ШІ працівниками судової системи;

підготовку пропозицій щодо перевірки постачальників та програмного забезпечення ШІ;

визначення політики та процедур щодо використання ШІ адвокатами, сторонами у справах та громадськістю;

виконання функції керівного органу для «розгляду, оцінки та затвердження потенційних варіантів використання ШІ, пов’язаних із судовими функціями».

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