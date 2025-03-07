Апеляційний суд скасував штраф трактористу через відсутність складу правопорушення — деталі справи

Поліцейські припустилися помилок при оформленні ДТП.

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Рівненський апеляційний суд виправдав тракториста через відсутність доказів його вини в ДТП. Місцевий суд помилково притягнув 60-річного жителя Корецького району, який керував трактором «МТЗ» з причепом-самоскидом, до адміністративної відповідальності за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення та стягнув з нього 850 гривень штрафу. Про це повідомляє пресслужба суду.

Торік 15 жовтня неподалік села Жадківка Корецького району сталася ДТП. У протоколі про адміністративне правопорушення працівники поліції вказали, що водій трактора «МТЗ» з причепом-самоскидом не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою та під час перестроювання не дав дорогу транспортному засобу, що рухався в попутному напрямку тією ж смугою, на яку мав намір перестроїтися водій автомобіля «Mercedes-Benz E 200d», внаслідок чого відбулося зіткнення. Водій іномарки здійснив наїзд на відбійник довжиною 13 метрів. Обидва транспортні засоби також отримали механічні пошкодження.

Трактористові інкримінувалося порушення п. 10.3 ПДР України та вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

Суд першої інстанції притягнув водія трактора до адміністративної відповідальності та стягнув з нього штраф згідно з санкцією ст. 124 КУпАП.

Не погодившись із таким рішення суду, він оскаржив його в апеляційному порядку, просив скасувати оскаржувану постанову, а провадження у справі закрити.

Рівненський апеляційний суд задоволив апеляційну скаргу та скасував постанову суду попередньої інстанції, не погодившись із висновком суду про наявність у діях водія трактора складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП, оскільки він не порушував п. 10.3 ПДР України. Крім того, суд першої інстанції не правильно встановив обставини ДТП, оскільки тракторист не здійснював перестроювання на праву смугу руху, як це вказано у мотивувальній частині оскаржуваної постанови місцевого суду.

Вивчення матеріалів адміністративного провадження привело апеляційний суд до обґрунтованого переконання про відсутність належних, допустимих та об’єктивних доказів, які б підтверджували обставини фабули протоколу, зокрема, що зіткнення транспортних засобів відбулося на зображеному на схемі ДТП місці, яке вказує, що тракторист не завершив маневр перестроювання.

Апеляційний суд наголошує, що схема ДТП є ключовим доказом під час розгляду такої категорії справ.

Що ж не так вчинили працівники поліції, які виїхали на місце автопригоди для її фіксації, і які порушення виявлені в ході службової перевірки в діях правоохоронців при оформленні дорожньо-транспортної пригоди?

Згідно з протоколом водій трактора відмовився від пояснень. Натомість у матеріалах справи містяться його пояснення, відібрані патрульним окремо, відповідно до яких він, рухаючись у правій смузі руху, завершив маневр перестроювання у ліву смугу, після чого відчув удар у причіп трактора.

У своїх поясненнях водій автомобіля «Mercedes-Benz E 200d» вказав, що тракторист раптово і різко здійснив перестроювання у крайню ліву смугу для здійснення розвороту, чим не надав йому переваги в русі та створив аварійну обстановку.

Таким чином, письмові пояснення обох учасників ДТП узгоджуються між собою у тій частині, що водій трактора завершив маневр перестроювання з правої смуги руху у ліву.

Долучена до матеріалів справи схема ДТП не відображає об’єктивно дійсних обставин автомобільної аварії, а зафіксований нею напрямок руху транспортних засобів, місце та механізм їх зіткнення є технічно неспроможними. Більше того, водій трактора відмовився від її підписання у такому вигляді.

Місце зіткнення кардинально не узгоджується із гальмівним шляхом іномарки, а враховуючи габарити трактора із причепом, характер пошкоджень транспортних засобів і ширину смуги руху, де сталося зіткнення, у водія автомобіля «Mercedes-Benz E 200d» було майже 4 метри вільного дорожнього простору для безпечного об’їзду перешкоди.

Наявність недостовірних відомостей у схемі ДТП підтверджується і висновком службового розслідування, який також міститься в матеріалах справи.

Долучені фото- та відеоматеріали вказують на характер пошкоджень транспортних засобів. А саме: відсутність пошкоджень у трактора, нашарування фарби на лівій стороні причепа та, відповідно, на правій — в автомобіля, що характерне поздовжньому тертю, а не кутовому зіткненню транспортних засобів, нашаруванню фарби на відбійнику та лівій стороні автомобіля «Mercedes-Benz E 200d», відсутність пошкоджень задньої частини причепа та фронтальних пошкоджень легковика. Такі пошкодження транспортних засобів підтверджують, що зіткнення відбулося, коли трактор з причепом перебував повністю на лівій смузі руху, а це виключає можливість вважати, що його водій порушив п. 10.30 ПДР України.

Зважаючи на те, що матеріали справи місять суперечливі докази щодо винуватості тракториста і з них неможливо об’єктивно встановити причинно-наслідковий зв’язок між його діями і виникненням ДТП, апеляційний суд постановив закрити провадження стосовно апелянта через відсутність у його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП.

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