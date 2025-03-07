Апелляционный суд отменил штраф тракториста из-за отсутствия состава правонарушения - детали дела

Полицейские допустили ошибки при оформлении ДТП.

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Ровенский апелляционный суд оправдал тракториста из-за отсутствия доказательств его вины в ДТП. Местный суд ошибочно привлек 60-летнего жителя Корецкого района, управлявшего трактором «МТЗ» с прицепом-самосвалом, к административной ответственности по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях и взыскал с него 850 гривен штрафа. Об этом сообщает пресс-служба суда.

15 октября прошлого года неподалеку от села Жадковка Корецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. В протоколе об административном правонарушении сотрудники полиции указали, что водитель трактора «МТЗ» с прицепом-самосвалом не был внимателен, не следил за дорожной обстановкой и при перестроении не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся в попутном направлении по той же полосе, на которую намеревался перестроиться водитель автомобиля «Mercedes-Benz E 200d». В результате произошло столкновение. Водитель иномарки наехал на отбойник длиной 13 метров. Оба транспортных средства также получили механические повреждения.

Трактористу вменялось нарушение п. 10.3 ПДД Украины и совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).

Суд первой инстанции признал водителя трактора виновным в административном правонарушении и наложил на него штраф в соответствии с санкцией ст. 124 КУоАП.

Не согласившись с таким решением суда, он обжаловал его в апелляционном порядке, просил отменить постановление, а производство по делу закрыть.Ровенский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и отменил постановление суда предыдущей инстанции, не согласившись с выводом о наличии в действиях водителя трактора состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП, поскольку он не нарушал п. 10.3 ПДД Украины. Кроме того, суд первой инстанции неправильно установил обстоятельства ДТП, так как тракторист не выполнял перестроение на правую полосу движения, как указано в мотивировочной части оспариваемого постановления местного суда.

Изучение материалов административного производства привело апелляционный суд к обоснованному выводу об отсутствии надлежащих, допустимых и объективных доказательств, подтверждающих обстоятельства, изложенные в протоколе, в частности, что столкновение транспортных средств произошло в указанном на схеме ДТП месте, где тракторист якобы не завершил маневр перестроения.

Апелляционный суд подчеркивает, что схема ДТП является ключевым доказательством при рассмотрении данной категории дел.

Что же сделали не так сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия для его фиксации, и какие нарушения выявлены в ходе служебной проверки в их действиях при оформлении ДТП?

Согласно протоколу, водитель трактора отказался от объяснений. Однако в материалах дела содержатся его пояснения, отобранные патрульными отдельно, согласно которым он, двигаясь по правой полосе, завершил маневр перестроения в левую полосу, после чего почувствовал удар в прицеп трактора.

В своих пояснениях водитель автомобиля «Mercedes-Benz E 200d» указал, что тракторист внезапно и резко перестроился в крайнюю левую полосу для выполнения разворота, не предоставив ему преимущества в движении и создав аварийную ситуацию.

Таким образом, письменные пояснения обоих участников ДТП согласуются между собой в той части, что водитель трактора завершил маневр перестроения с правой полосы в левую.

Приобщенная к материалам дела схема ДТП не объективно отражает фактические обстоятельства аварии, а зафиксированное на ней направление движения транспортных средств, место и механизм их столкновения технически невозможны. Более того, водитель трактора отказался подписывать ее в таком виде.

Место столкновения кардинально не совпадает с тормозным путем иномарки, а учитывая габариты трактора с прицепом, характер повреждений транспортных средств и ширину полосы движения, где произошло столкновение, у водителя автомобиля «Mercedes-Benz E 200d» было почти 4 метра свободного дорожного пространства для безопасного объезда препятствия.

Наличие недостоверных данных в схеме ДТП подтверждается и заключением служебного расследования, которое также содержится в материалах дела.

Приобщенные фото- и видеоматериалы указывают на характер повреждений транспортных средств. А именно: отсутствие повреждений у трактора, наличие наложения краски на левой стороне прицепа и, соответственно, на правой стороне автомобиля, что характерно для продольного трения, а не углового столкновения транспортных средств, наложение краски на отбойнике и левой стороне автомобиля «Mercedes-Benz E 200d», отсутствие повреждений задней части прицепа и фронтальных повреждений легковушки. Такие повреждения транспортных средств подтверждают, что столкновение произошло, когда трактор с прицепом полностью находился на левой полосе движения, а это исключает возможность считать, что его водитель нарушил п. 10.3 ПДД Украины.

Учитывая, что материалы дела содержат противоречивые доказательства виновности тракториста и из них невозможно объективно установить причинно-следственную связь между его действиями и возникновением ДТП, апелляционный суд постановил закрыть производство в отношении апеллянта в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП.

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