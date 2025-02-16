На Полтавщині вдруге за місяць стався землетрус

Поблизу села Браїлки зафіксували землетрус магнітудою 3,1.

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У ніч на 16 лютого поблизу села Браїлки (Полтавський район) стався землетрус магнітудою 3,1. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи зафіксували на глибині 2 км. За класифікацією, такі землетруси не відчутні для людей. Це вже другий схожий випадок у регіоні за останні три тижні.

Нагадаємо, 1 лютого, на Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,67.

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