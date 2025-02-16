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Угорщина заблокувала переговори про вступ України до ЄС, – Стефанішина

09:26, 16 лютого 2025
Угорщина заблокувала євроінтеграцію України, вимагаючи додаткових умов.
Угорщина заблокувала переговори про вступ України до ЄС, – Стефанішина
Фото: ukrinform
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Угорщина скористалася принципом одностайності в ухваленні рішень щодо розширення ЄС і заблокувала відкриття переговорного процесу про вступ України. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина під час Українського ланчу на Мюнхенській безпековій конференції, пише «Європейська правда».

Згодом у кулуарах вона підтвердила, що саме Будапешт перешкодив затвердженню офіційного запрошення для Києва до відкриття першого переговорного кластера.

«Дійсно, колеги з держав-членів повідомили нам про те, що представники країн ЄС не змогли затвердити офіційне запрошення на адресу України до відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС. Як стверджують, Угорщина  вимагає розширити перелік умов, висунутих на адресу України», – пояснила Стефанішина.

За словами Стефанішиної, Угорщина вимагає розширити перелік умов для України, зокрема додати до переговорного процесу окремий план захисту національних меншин. Через цю вимогу переговори повністю заблоковані, адже без відкриття першого кластеру Fundamentals (що охоплює верховенство права та реформу держуправління) жодні подальші рішення ухвалити неможливо.

Наразі невідомо, наскільки довго триватиме блокування. Стефанішина наголосила, що Київ готовий до діалогу та вже веде роботу щодо співпраці з угорською меншиною. Україна сподівається, що переговорний процес вдасться розблокувати найближчим часом.

«Ми сподіваємося, що процес буде розблокований найближчим часом, а наразі чекаємо на деталі та готові пояснити, яких кроків Київ вже вживає у співпраці з угорською меншиною», – додала віцепрем’єрка.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Угорщина готова піти на поступки щодо продовження санкції проти РФ, але за однієї умови. Угорщина очікує заяву ЄС, яка стосуватиметься занепокоєння Будапешта щодо «енергетичної безпеки».

Згодом Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що блок очікує відновлення своїх санкцій проти Росії, після того як Угорщина погодилась припинити блокувати цей крок в обмін на гарантії енергетичної безпеки.

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ЄС Угорщина

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