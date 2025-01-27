ЄС продовжить санкції проти Росії після згоди Угорщини

Санкції ЄС проти Росії поновляться після досягнення згоди з Угорщиною щодо енергетичної безпеки.

Фото: sprotyv.info

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що блок очікує відновлення своїх санкцій проти Росії вже в понеділок, після того як Угорщина погодилась припинити блокувати цей крок в обмін на гарантії енергетичної безпеки, повідомляє Reuters.

Інші представники ЄС попередили, що неможливість продовжити санкції проти Москви, накладені через агресію Росії в Україні, може призвести до серйозних наслідків, зокрема до розморожування російських активів, які були використані для фінансування допомоги Україні.

«Я очікую рішення про продовження санкцій, які ми маємо», — зазначила Каллас перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, яка відбудеться за кілька днів до крайнього терміну поновлення санкцій 31 січня.

Санкції, що плануються для поновлення, включають заборони на торгівлю у ключових секторах та заморожування активів Центрального банку Росії. Згідно з правилами ЄС, продовження санкцій вимагає одностайного голосування серед країн-членів кожні шість місяців.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Угорщина готова піти на поступки щодо продовження санкції проти РФ, але за однієї умови.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.