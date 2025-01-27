Угорщина готова піти на поступки щодо продовження санкції проти РФ, але за однієї умови — Politico

Угорщина натомість очікує заяву ЄС, яка стосуватиметься занепокоєння Будапешта щодо «енергетичної безпеки».

Угорщина погодилася схвалити продовження санкцій проти РФ за однієї умови. Про це повідомляє Politico із посиланням на двох дипломатів ЄС.

Країна в обмін на це вимагає від ЄС оприлюднити заяву, яка враховуватиме тривоги Будапешту про «енергетичну безпеку» на тлі зупинки транзиту російського газу через Україну.

За даними джерел, ЄС та Угорщина домовились про це «останньої миті». Угоду мають офіційно затвердити на зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбудеться після екстренної наради 27 січня.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс стверджує, що сценарій, за якого Угорщина сьогодні заблокує продовження санкцій, «не є базовим сценарієм».

«Це залишило б увесь ЄС та Угорщину в положенні слабкості... Це також обмежило б США у пошуку варіантів довгострокового і сталого миру в Європі», — наголосив він.

Дипломати ЄС, на яких посилається видання, кажуть, що «угорцям подобається драма».

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