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Суддя раптом з’ясував, що він поскаржився до Вищої ради правосуддя сам на себе – унікальний випадок

12:45, 27 січня 2025
Невідомий скаржник, схоже, вирішив створити судді проблеми.
Суддя раптом з’ясував, що він поскаржився до Вищої ради правосуддя сам на себе – унікальний випадок
Будівля Іллічівського міського суду Одеської області, джерело фото — Судова влада
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Суддя Іллічівського міського суду Одеської області Валерій Смирнов повідомив про свого роду унікальний випадок втручання у здійснення правосуддя.

З Вищої ради правосуддя до Іллічівського міського суду надійшли дві скарги на Валерія Смирнова з проханнями надати пояснення стосовно їх змісту.

Одна скарга нібито була написана самим Валерієм Смирновим на його ж власні дії у судовому процесі.

Інша скарга була нібито написана місцевим приватним виконавцем на дії судді.

Однак, ані Валерій Смирнов, ані приватний виконавець ніколи не зверталися до Ради правосуддя зі скаргами щодо обставин конкретного провадження.

Відтак, на думку Валерія Смирнова, має місце втручання у здійснення правосуддя стосовно розгляду конкретної справи, яка знаходиться на розгляді судді.

Як зазначив суддя, дії невідомих осіб, які подали скарги до ВРП від імені судді та приватного виконавця, мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) Кримінального кодексу.

Тепер оцінку подіям у Іллічівському міському суді має надати Вища рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВРП

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