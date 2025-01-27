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Судья внезапно выяснил, что он пожаловался в Высший совет правосудия сам на себя – уникальный случай

12:45, 27 января 2025
Неизвестный заявитель, похоже, решил создать судье проблемы.
Судья внезапно выяснил, что он пожаловался в Высший совет правосудия сам на себя – уникальный случай
Здание Ильичевского городского суда Одесской области, источник фото — Судебная власть
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Судья Ильичевского городского суда Одесской области Валерий Смирнов сообщил о, в  своем роде, уникальном случае вмешательства в осуществление правосудия.

Из Высшего совета правосудия в Ильичевский городской суд поступили две жалобы на Валерия Смирнова с просьбами предоставить пояснения относительно их содержания.

Одна жалоба якобы была написана самим Валерием Смирновым на его же собственные действия в судебном процессе.

Вторая жалоба якобы была написана местным частным исполнителем на действия судьи.

Однако ни Валерий Смирнов, ни частный исполнитель никогда не обращались в Совет правосудия с жалобами на обстоятельства рассмотрения конкретного дела.

По мнению Валерия Смирнова, имеет место вмешательство в осуществление правосудия относительно рассмотрения конкретного дела, которое находится на рассмотрении судьи.

Как отметил судья, действия неизвестных лиц, подавших жалобы в ВСП от имени судьи и частного исполнителя, имеют признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса.

Теперь оценку событиям в Ильичевском городском суде должен дать Высший совет правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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ВСП

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