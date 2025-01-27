Венгрия готова пойти на уступки по продлению санкции против РФ, но при одном условии — Politico

Венгрия ожидает заявление ЕС, которое будет касаться обеспокоенности Будапешта относительно «энергетической безопасности».

Венгрия согласилась одобрить продление санкций против РФ при одном условии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов ЕС.

Страна в обмен на это требует от ЕС обнародовать заявление, учитывающее тревоги Будапешта об «энергетической безопасности» на фоне остановки транзита российского газа через Украину.

По данным источников, ЕС и Венгрия договорились об этом «в последний момент». Соглашение должно официально утвердить на встрече министров иностранных дел, которая состоится после экстренного совещания 27 января.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис утверждает, что сценарий, при котором Венгрия сегодня заблокирует продление санкций, «не является базовым сценарием».

«Это бы оставило весь ЕС и Венгрию в положении слабости... Это также ограничило бы США в поиске вариантов долгосрочного и устойчивого мира в Европе», — подчеркнул он.

Дипломаты ЕС, на которые ссылается издание, говорят, что «венграм нравится драма».

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