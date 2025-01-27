ЕС продлит санкции против России после согласия Венгрии

Санкции ЕС против России возобновятся после достижения согласия с Венгрией по энергетической безопасности.

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Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас заявила, что блок ожидает возобновления своих санкций против России уже в понедельник, после того как Венгрия согласилась прекратить блокировать этот шаг в обмен на гарантии энергетической безопасности, сообщает Reuters.

Другие представители ЕС предупредили, что невозможность продлить санкции против Москвы, наложенные из-за агрессии России в Украине, может привести к серьезным последствиям, в частности к размораживанию российских активов, которые были использованы для финансирования помощи Украине.

«Я ожидаю решения о продлении санкций, которые мы имеем», - отметила Каллас перед встречей министров иностранных дел ЕС, которая состоится за несколько дней до крайнего срока возобновления санкций 31 января.

Санкции, которые планируются для обновления, включают запреты на торговлю в ключевых секторах и замораживание активов Центрального банка России. Согласно правилам ЕС, продление санкций требует единогласного голосования среди стран-членов каждые шесть месяцев.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Венгрия готова пойти на уступки по продлению санкции против РФ, но при одном условии.

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