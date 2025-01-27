Калифорния начала сбор подписей за отделение от США – New York Post

Если удастся собрать подписи, вопрос об отделении будет включен в бюллетень для голосования в 2028 году.

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Калифорния рассматривает возможность выхода из США. Инициатива под названием Calexit получила разрешение на сбор подписей, и если ее поддержат граждане, обособление может состояться уже в 2028 году. Об этом пишет New York Post.

Если удастся собрать подписи, вопрос: «Должна ли Калифорния выйти из США и стать свободной и независимой страной?» будет включен в бюллетень для голосования в 2028 году. Для этого в выборах должно принять участие не менее 50% зарегистрированных избирателей, а до 22 июля «за» должны проголосовать не менее 55% – или более 500 тысяч человек.

Затем будет создана комиссия из 20 членов для изучения возможности функционирования Калифорнии как независимого штата в 2027 году и публикации отчета в следующем году.

Калифорния является самым населенным, а также третьим по площади штатом США.

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