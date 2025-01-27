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В Аргентине по Уголовному кодексу уберут понятие «убийство женщины», которое наказывается строже

15:36, 27 января 2025
Убийство по гендерному признаку, а именно женщины, сейчас считается отягчающим обстоятельством.
В Аргентине по Уголовному кодексу уберут понятие «убийство женщины», которое наказывается строже
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В Аргентине намерены убрать понятие «убийство женщины» из Уголовного кодекса. Об этом сообщил министр юстиции Мариано Куэно Либарона, передает Buenos Aires Times.

«Убийство женщины» (femicidio) означает убийство женщин мужчинами на почве ненависти и наказывается строже, чем убийство без такого мотива.

«Мы намерены исключить формулировку «фемицид» из Уголовного кодекса Аргентины. Потому что администрация защищает равенство перед законом, закрепленное в нашей Национальной Конституции. Никакая жизнь не ценнее другой», – заявил министр.

Чиновник сослался на слова президента Аргентины Хавьера Милея, который назвал феминизм «искажением концепции равенства, которая только стремится получить привилегии, противопоставляя половину населения другой».

«Независимо от пола мы все равны перед законом и заслуживаем одинаковую защиту и уважение», – добавил Либарона.

Как известно, в 2012 году в Аргентине были внесены изменения в Уголовный кодекс. Убийство по гендерному признаку, а именно женщины, тогда стало считаться отягчающим обстоятельством. Теперь эту норму хотят убрать.

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