Болел «опьянением» и воинские части не брали на службу – как наказал суд жителя Черниговщины

В Черниговской области уклонист от военной службы получил 2 года условно.

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Куликовский районный суд Черниговской области приговорил местного жителя к 2 годам испытательного срока за уклонение от прохождения военной службы. Мужчина, хотя и получил несколько повесток, был отказан в приеме на службу военными частями из-за проблем со здоровьем и употребления алкоголя. Об этом говорится в приговоре дела № 737/717/24.

Согласно материалам дела, в июле 2023 года мужчина был признан ограниченно годным к военной службе. В течение нескольких месяцев ему вручали повестки, но в феврале 2024 года он проигнорировал вызов в территориальный центр комплектования (ТЦК).

На суде подсудимый пояснил, что несколько раз проходил медицинские комиссии в Прилуках и Житомире, однако военные части отказывались принимать его из-за неадекватного состояния здоровья. «Он расписался за повестку, однако заболел и на следующий день не поехал», - говорится в объяснении подсудимого, однако болезнь - это «пребывание в состоянии опьянения», - отметил мужчина, добавляя, что после каждого визита в военкомат, где ему вручали новую повестку, его возвращали со словами – «им такого не надо».

Работники ТЦК подтвердили, что обвиняемый не был принят ни в один учебный центр из-за употребления спиртных напитков, что фиксировалось в документах.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за уклонение от призыва. Ему назначено 2 года испытательного срока.

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