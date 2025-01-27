Хворів «сп’янінням» і військові частини не брали на службу – як покарав суд жителя Чернігівщини

У Чернігівській області ухилянт від військової служби отримав 2 роки умовно.

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Куликівський районний суд Чернігівської області засудив місцевого жителя до 2 років іспитового терміну за ухилення від проходження військової служби. Чоловік, хоча і отримав кілька повісток, був відмовлений у прийомі на службу військовими частинами через проблеми зі здоров'ям та вживання алкоголю. Про це йдеться у вироку справи № 737/717/24.

Згідно з матеріалами справи, у липні 2023 року чоловік був визнаний обмежено придатним до військової служби. Протягом кількох місяців йому вручали повістки, але в лютому 2024 року він проігнорував виклик до територіального центру комплектування (ТЦК).

На суді підсудний пояснив, що кілька разів проходив медичні комісії в Прилуках та Житомирі, однак військові частини відмовлялись приймати його через неадекватний стан здоров'я. «Він розписався за повістку, однак захворів і наступного дня не поїхав», - йдеться у поясненні підсудного, проте хвороба - це «перебування у стані сп’яніння», – зазначив чоловік, додаючи, що після кожного візиту в військомат, де йому вручали нову повістку, його повертали зі словами – «їм такого не треба».

Працівники ТЦК підтвердили, що обвинувачений не був прийнятий до жодного навчального центру через вживання спиртних напоїв, що фіксувалось в документах.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за ухилення від призову. Йому призначено 2 роки іспитового терміну.

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