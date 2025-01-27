В Аргентині з Кримінального кодексу приберуть поняття «вбивство жінки», яке карається суворіше

Убивство за гендерною ознакою, а саме жінки, наразі вважається обтяжуючою обставиною.

В Аргентині мають намір прибрати поняття «вбивство жінки» з Кримінального кодексу. Про це повідомив міністр юстиції Маріано Куено Лібарона, передає Buenos Aires Times.

«Вбивство жінки» (femicidio) означає вбивство жінок чоловіками на ґрунті ненависті та карається суворіше, ніж вбивство без такого мотиву.

«Ми збираємося виключити формулювання «феміцид» з Кримінального кодексу Аргентини. Тому що адміністрація захищає рівність перед законом, закріплену в нашій Національній Конституції. Жодне життя не є ціннішим, ніж інше», – заявив міністр.

Чиновник послався на слова президента Аргентини Хав’єра Мілея, який назвав фемінізм «викривленням концепції рівності, яка лише прагне отримати привілеї, протиставляючи одну половину населення іншій».

«Незалежно від статі ми всі рівні перед законом і заслуговуємо на однаковий захист і повагу», – додав Лібарона.

Як відомо, у 2012 році в Аргентині внесли зміни до Кримінального кодексу. Убивство за гендерною ознакою, а саме жінки, тоді стало вважатися обтяжуючою обставиною. Тепер цю норму хочуть прибрати.

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