Каліфорнія почала збір підписів за відокремлення від США – New York Post

Якщо вдасться зібрати підписи, запитання про відокремлення буде включене у бюлетень для голосування у 2028 році.

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Каліфорнія розглядає можливість виходу зі складу США. Ініціатива під назвою «Calexit» отримала дозвіл на збір підписів, і якщо її підтримають громадяни, відокремлення може відбутися вже у 2028 році. Про це пише New York Post.

Якщо вдасться зібрати підписи, запитання: «Чи має Каліфорнія вийти зі США і стати вільною та незалежною країною?» буде включене у бюлетень для голосування у 2028 році. Для цього у виборах повинні взяти участь не менше 50% зареєстрованих виборців, а до 22 липня «за» повинні проголосувати не менше 55% – або понад 500 тисяч осіб.

Потім буде створена комісія з 20 членів для вивчення можливості функціонування Каліфорнії як незалежного штату у 2027 році та публікації звіту наступного року.

Каліфорнія є найбільш населеним, а також третім за площею штатом США.

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