Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС, – Стефанишина

09:26, 16 февраля 2025
Венгрия заблокировала евроинтеграцию Украины, требуя дополнительных условий.
Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС, – Стефанишина
Фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Венгрия воспользовалась принципом единодушия в принятии решений по расширению ЕС и заблокировала открытие переговорного процесса о вступлении Украины. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина во время Украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет «Европейская правда».

Впоследствии в кулуарах она подтвердила, что именно Будапешт помешал утверждению официального приглашения для Киева к открытию первого переговорного кластера.

«Действительно, коллеги из государств-членов сообщили нам о том, что представители стран ЕС не смогли утвердить официальное приглашение в адрес Украины до открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС. Как утверждают, Венгрия требует расширить перечень условий, выдвинутых в адрес Украины», - пояснила Стефанишина.

По словам Стефанишиной, Венгрия требует расширить перечень условий для Украины, в частности добавить к переговорному процессу отдельный план защиты национальных меньшинств. Из-за этого требования переговоры полностью заблокированы, ведь без открытия первого кластера Fundamentals (охватывающего верховенство права и реформу госуправления) никакие дальнейшие решения принять невозможно.

Пока неизвестно, насколько долго продлится блокировка. Стефанишина отметила, что Киев готов к диалогу и уже ведет работу по сотрудничеству с венгерским меньшинством. Украина надеется, что переговорный процесс удастся разблокировать в ближайшее время.

«Мы надеемся, что процесс будет разблокирован в ближайшее время, а пока ждем деталей и готовы объяснить, какие шаги Киев уже принимает в сотрудничестве с венгерским меньшинством», - добавила вице-премьер.

Как ранее писала  «Судебно-юридическая газета», Венгрия готова пойти на уступки по продлению санкции против РФ, но при одном условии. Венгрия ожидает заявление ЕС, которое будет касаться беспокойства Будапешта относительно «энергетической безопасности».

Впоследствии Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас заявила, что блок ожидает восстановления своих санкций против России, после того как Венгрия согласилась прекратить блокировать этот шаг в обмен на гарантии энергетической безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Венгрия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнослужащие, мобилизованные в возрасте младше 25 лет, также смогут получить от государства миллион — Кабмин сообщил условия

Но если они дважды или больше привлекались к дисциплинарной ответственности за нарушение военной дисциплины, и срок действия дисциплинарных взысканий не истек, вознаграждение они не получат.

«Проблема в галстуке или в танцоре» – в Верховной Раде сообщили, что вопросов к эффективности антикоррупционных органов становится все больше

Анастасия Радина рассказала, что для антикоррупционных структур в Украине создали лучшие условия, но к качеству их работы все же есть вопросы.

Создание Службы дисциплинарных инспекторов пока что только усложняет работу ВСП – Высший совет правосудия

К большому количеству жалоб на судей добавились проблемы с коммуникацией между Советом правосудия и дисциплинарными инспекторами.

Без финансовой помощи партнеров судебная реформа в Украине не будет успешной – Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали, что Украина доверилась международным партнерам в вопросах судебной реформы, но теперь возникли проблемы с финансированием.

Кабмин предлагает запретить выбивать долги по потребительским кредитам с ветеранов войны

Минветеранов будет органом, к которому кредитор имеет право обратиться за подтверждением информации о принадлежности потребителя к защищенной категории ветеранов войны.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду