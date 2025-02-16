Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС, – Стефанишина

Венгрия заблокировала евроинтеграцию Украины, требуя дополнительных условий.

Фото: ukrinform

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Венгрия воспользовалась принципом единодушия в принятии решений по расширению ЕС и заблокировала открытие переговорного процесса о вступлении Украины. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина во время Украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет «Европейская правда».

Впоследствии в кулуарах она подтвердила, что именно Будапешт помешал утверждению официального приглашения для Киева к открытию первого переговорного кластера.

«Действительно, коллеги из государств-членов сообщили нам о том, что представители стран ЕС не смогли утвердить официальное приглашение в адрес Украины до открытия первого кластера переговоров о вступлении в ЕС. Как утверждают, Венгрия требует расширить перечень условий, выдвинутых в адрес Украины», - пояснила Стефанишина.

По словам Стефанишиной, Венгрия требует расширить перечень условий для Украины, в частности добавить к переговорному процессу отдельный план защиты национальных меньшинств. Из-за этого требования переговоры полностью заблокированы, ведь без открытия первого кластера Fundamentals (охватывающего верховенство права и реформу госуправления) никакие дальнейшие решения принять невозможно.

Пока неизвестно, насколько долго продлится блокировка. Стефанишина отметила, что Киев готов к диалогу и уже ведет работу по сотрудничеству с венгерским меньшинством. Украина надеется, что переговорный процесс удастся разблокировать в ближайшее время.

«Мы надеемся, что процесс будет разблокирован в ближайшее время, а пока ждем деталей и готовы объяснить, какие шаги Киев уже принимает в сотрудничестве с венгерским меньшинством», - добавила вице-премьер.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Венгрия готова пойти на уступки по продлению санкции против РФ, но при одном условии. Венгрия ожидает заявление ЕС, которое будет касаться беспокойства Будапешта относительно «энергетической безопасности».

Впоследствии Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас заявила, что блок ожидает восстановления своих санкций против России, после того как Венгрия согласилась прекратить блокировать этот шаг в обмен на гарантии энергетической безопасности.

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