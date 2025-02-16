Норвегия выделит Украине более 2 млрд евро военной помощи

Рустем Умеров и Бьорн Арильд Грам обсудили новый формат военной помощи Украине.

Фото: Тelegram / Рустем Умеров

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Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с главой Минобороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом в рамках очередного заседания в формате Рамштайн. Главной темой стало предоставление Норвегией рекордной военной помощи Украине. Об этом рассказал глава Минобороны Украины.

В 2025 году Норвегия направит более 2 миллиардов евро на поддержку украинских Вооруженных сил - это самый большой военный пакет помощи в истории страны. Стороны обсудили ключевые направления использования этих средств, в частности усиление систем ПВО, что остается критическим вопросом для Украины.

Кроме того, Норвегия продолжит инвестировать в совместные оборонные проекты, включая производство боеприпасов. Участники встречи обсудили новый механизм сотрудничества - «норвежскую модель», которая дополнит успешную «датскую модель» и усилит обороноспособность Украины.

Норвегия также играет важную роль в Коалиции морских возможностей и способствует объединению европейских стран для поддержки Украины. Рустем Умеров выразил благодарность Бьорну Арильду Граму за лидерство Норвегии в этих процессах.

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