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Норвегія виділить Україні понад 2 млрд євро військової допомоги

09:44, 16 лютого 2025
Рустем Умєров і Бйорн Арільд Грам обговорили новий формат військової допомоги Україні.
Норвегія виділить Україні понад 2 млрд євро військової допомоги
Фото: Тelegram / Рустем Умєров
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Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з главою Міноборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом у межах чергового засідання у форматі Рамштайн. Головною темою стало надання Норвегією рекордної військової допомоги Україні. Про це розповів глава Міноборони України.

У 2025 році Норвегія спрямує понад 2 мільярди євро на підтримку українських Збройних сил – це найбільший військовий пакет допомоги в історії країни. Сторони обговорили ключові напрями використання цих коштів, зокрема посилення систем ППО, що залишається критичним питанням для України.

Крім того, Норвегія продовжить інвестувати у спільні оборонні проєкти, включаючи виробництво боєприпасів. Учасники зустрічі обговорили новий механізм співпраці – «норвезьку модель», яка доповнить успішну «данську модель» і посилить обороноздатність України.

Норвегія також відіграє важливу роль у Коаліції морських спроможностей та сприяє об’єднанню європейських країн для підтримки України. Рустем Умєров висловив подяку Бйорну Арільду Граму за лідерство Норвегії у цих процесах.

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Норвегія Міноборони Рустем Умєров військова допомога

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