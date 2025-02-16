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Подав документи на відстрочку, а отримав повістку – у Хмельницькому студент подав у суд на ТЦК

10:58, 16 лютого 2025
Суд скасував мобілізацію студента у Хмельницькій області.
Подав документи на відстрочку, а отримав повістку – у Хмельницькому студент подав у суд на ТЦК
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Хмельницький окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію студента, який звернувся до ТЦК для оформлення відстрочки, але натомість отримав наказ про військову службу.

Згідно з матеріалами справи № 560/17899/24, у лютому 2025 року студент Подільського державного університету прибув до територіального центру комплектування, щоб скористатися своїм правом на відстрочку. Однак йому видали наказ про мобілізацію, пояснивши це тим, що він подав заяву нібито вже після призову, а також допустив помилки в документі.

Суд встановив, що ТЦК не мав жодних підстав мобілізовувати студента, оскільки він навчався на денній формі та не підлягав призову. Також не було доказів того, що заява на відстрочку була подана пізніше мобілізації.

У підсумку суд скасував наказ про військову службу та визнав мобілізацію юнака незаконною.

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