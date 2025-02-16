Подал документы на отсрочку, а получил повестку – в Хмельницком студент подал в суд на ТЦК

Суд отменил мобилизацию студента в Хмельницкой области.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий окружной административный суд признал незаконной мобилизацию студента, который обратился в ТЦК для оформления отсрочки, но взамен получил приказ о военной службе.

Согласно материалам дела № 560/17899/24, в феврале 2025 года студент Подольского государственного университета прибыл в территориальный центр комплектования, чтобы воспользоваться своим правом на отсрочку. Однако ему выдали приказ о мобилизации, объяснив это тем, что он подал заявление якобы уже после призыва, а также допустил ошибки в документе.

Суд установил, что ТЦК не имел никаких оснований мобилизовать студента, поскольку он учился на дневной форме и не подлежал призыву. Также не было доказательств того, что заявление на отсрочку было подано позже мобилизации.

В итоге суд отменил приказ о военной службе и признал мобилизацию юноши незаконной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.