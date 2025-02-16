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Дрон пробил укрытие разрушенного реактора – в МАГАТЭ раскрыли новые детали удара по Чернобыльской АЭС

09:08, 16 февраля 2025
Беспилотник оставил в крыше укрытия пробоину 6 метров, инцидент назвали в МАГАТЭ «очень серьезным».
Дрон пробил укрытие разрушенного реактора – в МАГАТЭ раскрыли новые детали удара по Чернобыльской АЭС
Фото: МЕТА
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Украинские спасатели продолжают борьбу с очагами пожара после удара беспилотника по объекту в Чернобыльской зоне, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Вывод обнародован в отчете на сайте организации.

По его словам, группа МАГАТЭ, которая работает на месте, получила полный доступ к зоне поражения и провела проверку. В результате атаки в крыше Нового безопасного конфайнмента (НБК) образовалось отверстие диаметром около шести метров. Огонь повредил часть конструкции, в частности электрокабели и оборудование, однако опорные балки не пострадали.

Несмотря на разрушения, уровень радиации остался без изменений, что подтвердили независимые измерения экспертов.

Гросси назвал инцидент «очень серьезным» и еще раз подчеркнул, что атаки на ядерные объекты недопустимы. Он также выразил обеспокоенность из-за роста военной активности в районе Запорожской АЭС, подчеркнув, что ядерная безопасность остается под угрозой.

На месте атаки обнаружены обломки дрона, которые передали для исследования. В ближайшее время на объекте планируют установить дополнительные датчики для мониторинга уровня радиации, однако это возможно только после полной ликвидации пожаров.

Напомним, возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК на ЧАЭС удалось локализовать - Минприроды.

Отметим, Андрей Ермак заявил, что в Мюнхене сейчас «все очень злые» от новости об ударе по Чернобыльской АЭС. Кроме того, Андрей Ермак и Владимир Зеленский опубликовали фото и видео последствий удара по Чернобыльской АЭС.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.

Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

Добавим, руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Андрей Коваленко заявил, что сейчас ситуация стабильная, о повышении радиационного фона не сообщали.

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АЭС Чернобыль

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