16 февраля – День военного журналиста

Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечают День военного журналиста, а также Всемирный день заботы и Всемирный день китов.
Кроме того, в этом году украинцы в четвертый раз будут отмечать День единения.
Исторические события этого дня:
1267 - подписан Бадахосский договор между Кастилией и Португалией.
1270 - литовцы одержали победу над Ливонским орденом в битве при Карусе.
1659 - в Англии выписан первый в мире чек на 400 фунтов.
1918 - Кубанский Законодательный Совет провозгласил независимость Кубанской Народной Республики.
1918 - принят Акт о независимости Литвы.
1923 - археологи открыли могильную камеру фараона Тутанхамона.
1937 - запатентован нейлон.
1943 - советские войска временно отбили Харьков у немцев.
1945 - США начали битву за Иодзиму.
1968 - в США появилась первая служба спасения 911.
1985 - основана группировка «Хезболла».
1991 - состоялась первая Галицкая Ассамблея во Львове.
2005 - вступил в силу Киотский протокол.
Также в Литве сегодня празднуют День независимости, а православная церковь чтит память святых мучеников Памфила и Порфирия.
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