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16 февраля – День военного журналиста

08:50, 16 февраля 2025
Кроме того, в этот день украинцы отмечают День единения.
16 февраля – День военного журналиста
Фото: Голос України
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Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечают День военного журналиста, а также Всемирный день заботы и Всемирный день китов.

Кроме того, в этом году украинцы в четвертый раз будут отмечать День единения.

Исторические события этого дня:

1267 - подписан Бадахосский договор между Кастилией и Португалией.

1270 - литовцы одержали победу над Ливонским орденом в битве при Карусе.

1659 - в Англии выписан первый в мире чек на 400 фунтов.

1918 - Кубанский Законодательный Совет провозгласил независимость Кубанской Народной Республики.

1918 - принят Акт о независимости Литвы.

1923 - археологи открыли могильную камеру фараона Тутанхамона.

1937 - запатентован нейлон.

1943 - советские войска временно отбили Харьков у немцев.

1945 - США начали битву за Иодзиму.

1968 - в США появилась первая служба спасения 911.

1985 - основана группировка «Хезболла».

1991 - состоялась первая Галицкая Ассамблея во Львове.

2005 - вступил в силу Киотский протокол.

Также в Литве сегодня празднуют День независимости, а православная церковь чтит память святых мучеников Памфила и Порфирия.

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журналист свято

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