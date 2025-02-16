16 лютого – День військового журналіста

Крім того, цього дня українці відзначають День єднання.

Фото: Голос України

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Сьогодні, 16 лютого, в Україні відзначають День військового журналіста, а також Всесвітній день турботи та Всесвітній день китів.

Крім того, цьогоріч українці вчетверте відзначатимуть День єднання.

Історичні події цього дня:

1267 — підписано Бадахоський договір між Кастилією та Португалією.

1270 — литовці здобули перемогу над Лівонським орденом у битві при Карусе.

1659 — в Англії виписано перший у світі чек на 400 фунтів.

1918 — Кубанська Законодавча Рада проголосила незалежність Кубанської Народної Республіки.

1918 — прийнято Акт про незалежність Литви.

1923 — археологи відкрили могильну камеру фараона Тутанхамона.

1937 — запатентовано нейлон.

1943 — радянські війська тимчасово відбили Харків у німців.

1945 — США розпочали битву за Іодзіму.

1968 — у США з’явилася перша служба порятунку 911.

1985 — засновано угруповання «Хезболла».

1991 — відбулася перша Галицька Асамблея у Львові.

2005 — набув чинності Кіотський протокол.

Також у Литві сьогодні святкують День незалежності, а православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Памфіла та Порфирія.

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