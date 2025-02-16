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На Одещині троє підлітків загинули, провалившись під кригу

13:24, 16 лютого 2025
Діти вирішили перевірити кригу на ставку на міцність, проте врятувати їх з крижаної пастки не вдалося.
На Одещині троє підлітків загинули, провалившись під кригу
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У селі Корсунці, що в Одеській області, троє дітей загинули після того, як провалилися під лід на місцевому ставку.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, двоє 15-річних хлопців та їхній 14-річний товариш вирішили перевірити міцність льоду, але він не витримав їхньої ваги.

Очевидці викликали рятувальників, однак врятувати дітей не вдалося. Водолази ДСНС підняли з води тіла загиблих.

Рятувальники закликають громадян не виходити на тонку кригу та нагадують про небезпеку перебування на замерзлих водоймах.

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ДСНС Одеса

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