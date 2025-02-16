В Одесской области трое подростков погибли, провалившись под лед

Дети решили проверить лед на пруду на прочность, однако спасти их из ледяной ловушки не удалось.

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В селе Корсунцы, что в Одесской области, трое детей погибли после того, как провалились под лед на местном пруду.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, двое 15-летних ребят и их 14-летний товарищ решили проверить прочность льда, но он не выдержал их веса.

Очевидцы вызвали спасателей, однако спасти детей не удалось. Водолазы ГСЧС подняли из воды тела погибших.

Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед и напоминают об опасности пребывания на замерзших водоемах.

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