Зеленский обсудил с президентом Финляндии Стуббом оборонную поддержку и санкции против РФ

Президенты обсудили санкции против теневого флота РФ и координацию с союзниками.

Фото: president.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Мюнхене Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом, во время которой обсудили совместные шаги по безопасности и поддержке Украины, сообщает Офис Президента.

Зеленский рассказал о контактах с новой администрацией президента США и встречах с европейскими лидерами, подчеркнув важность согласованного плана действий с союзниками.

Стороны отдельно остановились на оборонной поддержке Украины и финских инвестициях в производство дальнобойного оружия. Финляндия уже предоставила 27 пакетов помощи, и Киев ожидает дальнейшую военную поддержку и полную поставку ранее объявленных пакетов.

Еще одной ключевой темой стало усиление санкций против российского теневого танкерного флота. Украина отмечает, что необходимо лишить Россию ресурсов для финансирования войны.

Зеленский поблагодарил Стубба и правительство Финляндии за постоянную поддержку украинского народа и усилия для достижения справедливого мира.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.