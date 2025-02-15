«Мир через силу» – Келлог заявил, что Россия должна пойти на территориальные уступки

Спецпредставитель США назвал возможные уступки Путина для завершения войны.

Фото: ТСН

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Специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог озвучил возможные уступки, на которые должен был бы пойти Владимир Путин для прекращения войны.

Как заявил Келлог во время дебатов «Мир через силу - план для Украины» на Мюнхенской конференции по безопасности, это могут быть территориальные уступки, отказ от использования вооруженных сил в будущем и сокращение личного состава армии.

Он также отметил, что важным аспектом является недопущение формирования военных союзов России с Ираном, КНДР и Китаем.

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