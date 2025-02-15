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«Мир через силу» – Келлог заявив, що Росія має піти на територіальні поступки

21:45, 15 лютого 2025
Спецпредставник США назвав можливі поступки Путіна для завершення війни.
«Мир через силу» – Келлог заявив, що Росія має піти на територіальні поступки
Фото: ТСН
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Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог озвучив можливі поступки, на які мав би піти Володимир Путін для припинення війни.

Як заявив Келлог під час дебатів «Мир через силу — план для України» на Мюнхенській безпековій конференції, це можуть бути територіальні поступки, відмова від використання збройних сил у майбутньому та скорочення особового складу армії.

Він також наголосив, що важливим аспектом є недопущення формування військових союзів Росії з Іраном, КНДР та Китаєм.

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США росія війна

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