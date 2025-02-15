Міністри закордонних справ ЄС проведуть позачергове засідання в Мюнхені

Очільники МЗС країн ЄС зустрінуться в Мюнхені 16 лютого для обговорення питань міжнародної безпеки та геополітичної ситуації.

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У неділю, 16 лютого, в рамках Мюнхенської конференції з безпеки відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Греції, зазначивши, що у зустрічі візьме участь глава грецької дипломатії Георгіос Герапетрітіс. Засідання заплановане на ранок і, ймовірно, буде присвячене актуальним питанням міжнародної безпеки та геополітичної ситуації.

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