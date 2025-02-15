Практика судів
  1. У світі

Міністри закордонних справ ЄС проведуть позачергове засідання в Мюнхені

21:28, 15 лютого 2025
Очільники МЗС країн ЄС зустрінуться в Мюнхені 16 лютого для обговорення питань міжнародної безпеки та геополітичної ситуації.
Міністри закордонних справ ЄС проведуть позачергове засідання в Мюнхені
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 16 лютого, в рамках Мюнхенської конференції з безпеки відбудеться позачергове засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Греції, зазначивши, що у зустрічі візьме участь глава грецької дипломатії Георгіос Герапетрітіс. Засідання заплановане на ранок і, ймовірно, буде присвячене актуальним питанням міжнародної безпеки та геополітичної ситуації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС МЗС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує заборонити вибивати борги за споживчими кредитами з ветеранів війни

Мінветеранів буде органом, до якого кредитор має право звернутися за підтвердженням інформації щодо належності споживача до захищеної категорії ветеранів війни.

Єврокомісія призначила Аудиторську раду, яка слідкуватиме за використанням Україною 50 мільярдів євро в рамках програми реформ Ukraine Facility

Єврокомісія призначила трьох ревізорів для України, які слідкуватимуть за виділенням та використанням кредитів і грантів Україні в рамках програми Ukraine Facility, що передбачає проведення реформ.

Верховна Рада віднесла до державної таємниці інформацію, пов’язану з ліквідацією наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури

Верховна Рада розширила перелік інформації, яка відноситься до державної таємниці, включивши туди дані про резерви для ліквідації наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури та про здійснення закупівель за закритими закупівлями.

Верховна Рада повернеться до розгляду законопроекту про створення Військової поліції

У Комітеті Верховної Ради не полишають ідею створення системи військової юстиції, зокрема Військової поліції.

Особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом 5 років після закінчення закладу вищої освіти, будуть відшкодовувати витрати державі

Уряд вніс зміни до порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    голова Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області