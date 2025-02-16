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Морський лід навколо полюсів досяг рекордно низького рівня в лютому 2025 року

08:12, 16 лютого 2025
Площа морського льоду знизилася на сотні тисяч квадратних кілометрів.
Морський лід навколо полюсів досяг рекордно низького рівня в лютому 2025 року
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Супутникові дані виявили, що площа морського льоду навколо Південного та Північного полюсів у лютому 2025 року досягла рекордно низького рівня — 15,76 мільйона км². Це на кілька сотень тисяч квадратних кілометрів менше за попередній мінімум, зафіксований у січні-лютому 2023 року, коли площа льоду становила 15,93 млн км². Про це повідомляє BBC.

За словами експертів з Національного центру даних про сніг і лід США (NSIDC), зменшення площі морського льоду пов'язане з поєднанням теплого повітря, температури моря та впливу вітрів. Як зазначають вчені, морський лід грає важливу роль в охолодженні планети, відбиваючи частину енергії Сонця в космос. Однак підвищення температури на Землі, зокрема в Арктиці, де температура навколо Північного полюса в лютому була на 20°C вищою за норму, сприяє інтенсивному таненню льоду.

Це скорочення льодових мас має серйозні наслідки для екосистеми, оскільки без льоду океани поглинають більше тепла, що посилює глобальне потепління. Крім того, зменшення льоду впливає на дикі тварини, такі як білі ведмеді та пінгвіни, а також на циркуляцію води в океанах.

Дослідження, опубліковане в 2024 році, вказує на те, що полярний морський лід вже втратив приблизно 14% свого природного охолоджувального ефекту порівняно з 1980-ми роками, що вказує на значні зміни в кліматичній системі планети.

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