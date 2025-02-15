Зеленський та Шольц обговорили спільні кроки до тривалого миру

Зеленський подякував Німеччині за лідерство в зміцненні ППО України.

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Зеленський високо оцінив підтримку Німеччини з початку російського вторгнення, особливо її лідерство в зміцненні протиповітряної оборони України.

«Цінуємо німецьку підтримку для України від початку вторгнення, і особливо лідерство в зміцненні ППО. Змістовно обговорили спільні кроки для досягнення тривалого миру, гарантії безпеки та роль Європи в потенційному миротворчому процесі», – зазначив президент у своєму телеграм-каналі.

Зеленський також подякував Шольцу за ініціативу з відкриття хабу єдності українців у Берліні, що, за його словами, має важливе значення для підтримки українців в Німеччині.

На завершення зустрічі, лідери домовилися продовжити співпрацю над зміцненням Європи та забезпеченням її стабільності.

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