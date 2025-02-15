Зеленский и Шольц обсудили совместные шаги к длительному миру

Зеленский поблагодарил Германию за лидерство в укреплении ПВО Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский высоко оценил поддержку Германии с начала российского вторжения, особенно ее лидерство в укреплении противовоздушной обороны Украины.

«Ценим немецкую поддержку для Украины от начала вторжения, и особенно лидерство в укреплении ПВО. Содержательно обсудили совместные шаги для достижения прочного мира, гарантии безопасности и роль Европы в потенциальном миротворческом процессе», - отметил президент в своем телеграмм-канале.

Зеленский также поблагодарил Шольца за инициативу по открытию хаба единства украинцев в Берлине, что, по его словам, имеет важное значение для поддержки украинцев в Германии.

В завершение встречи, лидеры договорились продолжить сотрудничество над укреплением Европы и обеспечением ее стабильности.

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