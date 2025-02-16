Морской лед вокруг полюсов достиг рекордно низкого уровня в феврале 2025 года

Площадь морского льда снизилась на сотни тысяч квадратных километров.

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Спутниковые данные обнаружили, что площадь морского льда вокруг Южного и Северного полюсов в феврале 2025 года достигла рекордно низкого уровня - 15,76 миллиона км². Это на несколько сотен тысяч квадратных километров меньше предыдущего минимума, зафиксированного в январе-феврале 2023 года, когда площадь льда составляла 15,93 млн км². Об этом сообщает BBC.

По словам экспертов из Национального центра данных о снеге и льде США (NSIDC), уменьшение площади морского льда связано с сочетанием теплого воздуха, температуры моря и воздействия ветров. Как отмечают ученые, морской лед играет важную роль в охлаждении планеты, отражая часть энергии Солнца в космос. Однако повышение температуры на Земле, в частности в Арктике, где температура вокруг Северного полюса в феврале была на 20°C выше нормы, способствует интенсивному таянию льда.

Это сокращение ледовых масс имеет серьезные последствия для экосистемы, поскольку без льда океаны поглощают больше тепла, что усиливает глобальное потепление. Кроме того, уменьшение льда влияет на диких животных, таких как белые медведи и пингвины, а также на циркуляцию воды в океанах.

Исследование, опубликованное в 2024 году, указывает на то, что полярный морской лед уже потерял примерно 14% своего естественного охлаждающего эффекта по сравнению с 1980-ми годами, что указывает на значительные изменения в климатической системе планеты.

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