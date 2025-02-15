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Министры иностранных дел ЕС проведут внеочередное заседание в Мюнхене

21:28, 15 февраля 2025
Главы МИД стран ЕС встретятся в Мюнхене 16 февраля для обсуждения вопросов международной безопасности и геополитической ситуации.
Министры иностранных дел ЕС проведут внеочередное заседание в Мюнхене
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В воскресенье, 16 февраля, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоится внеочередное заседание министров иностранных дел Европейского Союза.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Греции, отметив, что во встрече примет участие глава греческой дипломатии Георгиос Герапетритис. Заседание запланировано на утро и, вероятно, будет посвящено актуальным вопросам международной безопасности и геополитической ситуации.

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ЕС МИД

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