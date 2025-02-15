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Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Стуббом оборонну підтримку та санкції проти РФ

21:56, 15 лютого 2025
Президенти обговорили санкції проти тіньового флоту РФ і координацію із союзниками.
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Стуббом оборонну підтримку та санкції проти РФ
Фото: president.gov.ua
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У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої обговорили спільні кроки щодо безпеки та підтримки України, повідомляє Офіс Президента.

Зеленський розповів про контакти з новою адміністрацією президента США та зустрічі з європейськими лідерами, наголосивши на важливості узгодженого плану дій із союзниками.

Сторони окремо зупинилися на оборонній підтримці України та фінських інвестиціях у виробництво далекобійної зброї. Фінляндія вже надала 27 пакетів допомоги, і Київ очікує на подальшу військову підтримку та повне постачання раніше оголошених пакетів.

Ще однією ключовою темою стало посилення санкцій проти російського тіньового танкерного флоту. Україна наголошує, що необхідно позбавити Росію ресурсів для фінансування війни.

Зеленський подякував Стуббу та уряду Фінляндії за постійну підтримку українського народу та зусилля для досягнення справедливого миру.

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санкції Франція Володимир Зеленський

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